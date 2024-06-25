Сотрудничество ISESCO с Азербайджаном развивается быстрыми темпами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на международном форуме "By Youth for Youth" (Молодежью для молодежи) в Шуше.

"В этом году мы также примем участие в COP29 в Азербайджане. ISESCO делится со странами-партнерами всеми предложениями с учетом идей. Мы уверены, что сегодняшняя молодежь - лидеры завтрашнего дня. Путем сегодняшнего развития мы постараемся построить более светлое будущее", - добавил он.

Отметим, что в городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи). В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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