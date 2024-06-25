Глава Еврокомиссии объявила о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС

"Это очень хорошие новости для граждан Украины, Молдовы и всего Европейского союза. Путь вперед будет сложным, но полным возможностей. Желаю успешного начала переговоров!" - написала фон дер Ляйен.

Старт переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС пройдет с участием молдавского премьер-министра Дорина Речана и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. При этом диалог будет де-факто представлять собой лишь обмен мнениями, а переговоры по существу начнутся только в течение года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!