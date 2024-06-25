Утверждены "Правила применения методов определения таможенной стоимости"

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила применения методов определения таможенной стоимости".

Как сообщает во вторник Day.Az в связи с этим, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию, будет определяться следующими способами:

1) по договорной цене ввозимых товаров;

2) по договорной цене идентичных товаров;

3) по договорной цене однородных товаров;

4) способом вычитания стоимости;

5) способом сложения стоимости;

6) запасным способом.

Решение вступает в силу спустя 30 дней.

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