Нефть на мировых рынках подоражала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,47% и составила $84,62 баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе , повысилась на 0,56% и составила $81,28.

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