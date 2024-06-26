Второй день международного молодежного форума в Баку

В Баку проходит второй день международного форума "By Youth for Youth" (Молодежью для молодежи).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, церемония открытия мероприятия состоялась накануне в городе Шуша. Затем были проведены панельные обсуждения высокого уровня.

Сегодня форум продолжает свою работу в Баку.

В форуме принимают участие государственные официальные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Отметим, что при совместной организации министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) проводится международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи).

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи стран исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!