https://news.day.az/officialchronicle/1670684.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Гасану Али оглу Аловсадову
полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву", - говорится в распоряжении.
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