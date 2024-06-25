Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде

воинское звание "генерал-майор"

полковнику Гасану Али оглу Аловсадову

полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву", - говорится в распоряжении.