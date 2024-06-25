Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии

Лидеры ЕС согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии на второй срок.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство DPA со ссылкой на источники в переговорном процессе.

Источники сообщили, что перед предстоящим важным саммитом ЕС лидеры важных политических группировок в Европарламенте поддержали кандидатуру политика ХДС (партия Христианско-демократический союз - ред.) Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок на посту главы Комиссии ЕС.

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