https://news.day.az/world/1670612.html Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии
Лидеры ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии
Лидеры ЕС согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии на второй срок.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство DPA со ссылкой на источники в переговорном процессе.
Источники сообщили, что перед предстоящим важным саммитом ЕС лидеры важных политических группировок в Европарламенте поддержали кандидатуру политика ХДС (партия Христианско-демократический союз - ред.) Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок на посту главы Комиссии ЕС.
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