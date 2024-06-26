Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизился в 2023 году в мире на 2% до $1,3 трлн, что обусловлено, в частности, геополитической напряженностью в условиях замедления мировой экономики. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году глобальные прямые иностранные инвестиции сократились на 2% до $1,3 трлн", - отметили в ЮНКТАД, обратив внимание на тот факт, что снижение ПИИ зафиксировано второй год подряд. "Это снижение вызвано растущей торговой и геополитической напряженностью в условиях замедления мировой экономики", - говорится в докладе.

Перспективы 2024 года расцениваются экспертами как "непростые". Тем не менее, согласно докладу, в этому году возможен "скромный рост", учитывая "смягчение финансовых условий и усилия по содействию инвестициям как в национальной политике, так и в международных соглашениях". Инвестиции растут в нескольких "глобальных производственных секторах с интенсивными производственно-сбытовыми цепочками, таких как автомобилестроение и электроника, в регионах и странах с легким доступом к основным рынкам".

Поток ПИИ в развитых странах вырос в 2023 году на 9%, до $464 млрд. Вместе с тем в США отмечено снижение на 6%, до $311 млрд.

Развивающиеся государства также столкнулись в прошлом году с сокращением инвестиций, которые уменьшились на 7% до $867 млрд. В Азии снижение составило 8%, в Африке - 3%, в Латинской Америке и Карибском бассейне - 1%. "Жесткие условия финансирования привели к падению на 26% сделок по финансированию международных проектов, что имеет решающее значение для инвестиций в инфраструктуру", - констатировали в ЮНКТАД. По словам экспертов, "кризисы, протекционистская политика и региональные перестройки подрывают мировую экономику, фрагментируя торговые сети, нормативную среду и глобальные цепочки поставок". Это в свою очередь "подрывает стабильность и предсказуемость глобальных инвестиционных потоков".

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