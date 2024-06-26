В Мюнхене не менее девяти полицейских пострадали при беспорядках перед матчем Евро-2024

Беспорядки произошли в Мюнхене в день матча между сборными Дании и Сербии на чемпионате Европы по футболу, пострадали девять полицейских. Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, столкновения начались во вторник вечером на центральной городской площади Мариенплатц, где собрались около 5 тыс. сербских болельщиков. "В полицейских начали кидать бутылки, <...> стражи порядка в ответ были вынуждены применить дубинки и перцовый газ и оттеснить людей. Девять сотрудников [полиции] получили легкие травмы. Они смогли продолжить работу", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается о многочисленных незаконных применениях пиротехники в районе станции метро "Мариенплац" и на стадионе. Семь человек были задержаны за нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и нападение на правоохранителей. Расследование правонарушений, совершенных во время беспорядков, еще продолжается.

Матч Дания - Сербия закончился нулевой ничьей, в результате первая вышла в плей-офф, тогда как сербы покидают турнир. Чемпионат Европы проходит в Германии, игры проводятся на нескольких стадионах в разных городах страны. Решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая добилась выхода в 1/8 финала.

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