В январе-мае текущего года через Турцию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции транспортировано 91 236 тыс. баррелей нефти, что на 3,06% меньше, что на 3,06% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкого трубопроводного оператора BOTAŞ.

Согласно информации, в соответствующем периоде прошлого года через территорию Турции по БТД было транспортировано 94 115 тыс баррелей нефти.

Отметим, что в прошлом году через территорию Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 228,811 тыс баррелей нефти, что на 1,5% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что по БТД транспортируется нефть, добываемая на азербайджанских месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Кроме того, по этому трубопроводу отправляется на территорию Турции также нефть других производителей.

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