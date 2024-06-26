Искусственный интеллект обвинили в ухудшении климата

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приводит к резкому росту потребления электроэнергии, что может укрепить зависимость стран от ископаемого топлива. Этот тренд особенно заметен в США, где крупнейшие технологические компании эксплуатируют центры обработки данных, потребляющие огромное количество энергии. Об этом сообщает издание Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на заявления технологических гигантов об "экологичной" деятельности, их центры обработки данных, по уровню энергопотребления напоминающие небольшие города, продолжают наращивать расход электричества. Критики утверждают, что растущие энергетические потребности ИИ усугубляют использование ископаемого топлива, а некоторые угольные станции даже возрождаются для стабилизации энергосистем. Таким образом дата-центры с ИИ могут стать виновниками ухудшения климата.

Хотя технологические компании заявляют о компенсации выбросов путем закупок возобновляемой энергии, скептики утверждают, что эти усилия лишь перекладывают бремя на более широкую сеть, увеличивая зависимость от природного газа и других загрязняющих источников. Таким образом, рост потребления электроэнергии в сфере ИИ представляет собой серьезную угрозу для экологии и требует неотложных действий.

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