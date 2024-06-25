Министры финансов Южной Кореи и Японии обсудили ослабление своих нацвалют

Министры финансов Республики Корея и Японии Чхве Сан Мок и Сюнъити Судзуки обсудили ослабление своих национальных валют. Об этом сообщило Министерство планирования и финансов Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

25 июня в Сеуле состоялось девятое заседание двустороннего диалога на уровне министров финансов. Чхве Сан Мок и Сюнъити Судзуки заявили, что экономика региона восстанавливается быстрее, чем в среднем на планете.

"Однако они отметили сохранение факторов неопределенности, в том числе идущие геополитические конфликты, возможное замедление темпов роста экономики [их] крупных торговых партнеров, рост волатильности на рынке иностранной валюты. Они также поделились серьезными опасениями из-за недавнего резкого ослабления корейской воны и японской иены", - говорится в пресс-релизе.

Министры финансов Республики Корея и Японии заявили, что выступают сообща в связи со специальной военной операцией на Украине. По их утверждениям, она привела к усугублению экономических рисков в сфере цепочек поставок, энергетической и продовольственной безопасности. Представители Южной Кореи и Японии также договорились и далее способствовать обмену информацией между таможенными органами с тем, чтобы предотвратить обход санкций против РФ и КНДР.

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