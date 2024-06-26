Туристам возможно придется отменить туры в четыре европейские страны

Паниковать из-за протестов на курортах не надо, зато туристам стоит опасаться, что на популярных направлениях вспыхнет в буквальном смысле. По крайней мере, именно так предупредили британских туристов: есть риск, что им возможно придется отменить туры в Турцию, Грецию, Италию и Испанию в июле и августе. Названа и причина, но это не протесты местных против туристов: в курортных местах становится всё суше и жарче, и при учёте предварительных прогнозов погоды, есть риск, что они снова "вспыхнут" пожарами в буквальном смысле, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Мы вступаем в сезон лесных пожаров, пик которого приходится на июль и август", - предупредили туристов эксперты в британской прессе, особенно тех, кто направляется за границу в Грецию, Турцию и Италию. Они отметили, что на средиземноморских курортах становится всё суше и жарче, температура достигает пика, превышающего 50 градусов по Цельсию и в итоге в последние годы нет лета, в которое какой-нибудь курорт не прославился бы разрушительными пожарами. Прошлым летом все сообщали про пылающий Родос, в 2022 про Турцию, чаще всего про Мармарис - но понемногу горело везде - и в Италии, и в Испании и в других странах Средиземноморья.

"За последние пять лет 13% претензий по страхованию путешествий были связаны с эвакуацией или стихийными бедствиями, так что это может повлиять на ваше путешествие", - предупредили британцев.