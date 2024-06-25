В Баку состоится концерт оркестра Cadenza

В Международном центре мугама в Баку 28 июня в 19:00 состоится концерт оркестра Cadenza, который будет посвящен 75-летию композитора, заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Умудова, сообщает Day.Az.

На вечере прозвучат произведения композитора "Танец-фантазия", "Портрет", "Танец", "Muğamsayağı", а также "Поэма" для скрипки и камерного оркестра и симфония "Düşüncələr".

В программе выступят Вафа Бабаева (скрипка), Фатима Насирли (скрипка), Айнур Ахадова (скрипка), Кямран Талыблы (флейта), дирижер Самир Асадов.

Вход на концерт свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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