ЕС и ЕАЭС несовместимы, и приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе X-го международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По его словам, политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

"Известна такая полушутка, которую Никол Воваевич произнес в одном из интервью. Отвечая на вопрос о том, когда бы он вступил в ЕС, если бы у него была возможность выбрать самому, Пашинян пошутил "в этом". Также ведутся и дискуссии относительно проведения референдума относительно вступления в ЕС", - напомнил Оверчук.

Он также указал на определенные обиды в армянском обществе в отношении России.

"По крайней мере, есть такая точка зрения, и это нужно понимать. Но нужно также понимать, что ЕС и ЕАЭС несовместимы. Те выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, то ее надо воспринимать в качестве платы, которую мы платим за свою безопасность и стратегическую глубину. Поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия. Мы здесь не занимаемся подарками. Мы заинтересованы в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, хороших братских отношениях", - сказал Оверчук.

Ранее глава комиссии по евроинтеграции Арман Егоян на слушаниях по вопросу референдума о вступлении в ЕС заявил, что для такой небольшой страны как Армения членство в Евросоюзе однозначно выгодно, и вопрос упирается лишь в пути достижения этой цели.

Напомним, что в октябре 2023 года, выступая в Европарламенте, премьер Никол Пашинян заявил, что Армения готова быть настолько близкой к Евросоюзу, насколько ЕС сочтет это возможным.

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