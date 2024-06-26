https://news.day.az/society/1670704.html Проливные дожди в Габале привели к серьезным последствиям
Проливные дожди в Габале привели к серьезным последствиям
Начиная с утра, проливные дожди Габале привели к серьезным последствиям. Как передает Day.Az, в результате ливневых дождей, сопровождаемых сильным ветром, селевыми потоками нанесен ущерб ряду улиц, повалены деревья, в районе все еще наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
На автомобильной дороге Габала-Шеки сильным ветром повалены деревья, что привело к временно блокировке дороги.
В настоящее время устраняются последствия стихии.
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