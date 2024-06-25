Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.

Day.Az представляет публикацию: