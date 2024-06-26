Азербайджанская армия доказала, что добро должно быть с кулаками

Автор: тофик Аббасов, политический аналитик

26 июня для нас большой, всенародный праздник. Помню, несколько лет назад на главной площади Баку проходил военный парад по случаю Дня армии. Я как корреспондент опрашивал зрителей и видел слезы гордости на глазах людей. Это было еще до войны 2020 года. Прошло немного времени, и Азербайджанская армия доказала, что является не армией парадов, как хотелось думать армянам, а реальной военной силой. Это еще раз доказывает, насколько правильную политику проводит Президент Азербайджана. Азербайджанский лидер доказал, что действительно знает, когда и что нужно делать, как строить систему национальной безопасности. Армия - один из столпов этой безопасности.

Мы гордимся нашей армией. У Вооруженных сил Азербайджана великолепная боевая выучка, подготовленный офицерский кластер, многие наши военнослужащие отучились в лучших военных школах мира. При этом, подчеркну, мы строим только миролюбивые планы. Высокая подготовка и мощь Азербайджанской армии не является фактором угрозы. Просто, учитывая реваншистские тенденции в Армении, мы должны быть готовы к любым потенциальным угрозам и вызовам. Мы являемся гарантами стабильности на Южном Кавказе как лидер региона, как страна, имеющая самую мощную и проверенную в боях армию.

Дают о себе знать результаты реформ в Вооруженных силах, постоянная забота и внимание со стороны Президента Ильхама Алиева. Концептуальный подход главы государства к реформированию армии, применению самых высоких стандартов полностью себя оправдывает. Мы готовы воевать, готовы отстаивать свои территориальные рубежи. Но это не делает Азербайджан фактором угрозы.

Азербайджанская армия это армия-победительница, доказавшая свою боеспособность, профессионализм и технологичность. В корне изменившая природу ведения боевых действий. Бесспорно, Азербайджанская армия, занимающая высокие позиции в международных рейтингах военной силы, открыла новую страницу в истории военного искусства, первой показав войну XXI века. Не случайно во многих учебных заведениях самых передовых стран мира изучают методологию ведения войны новой эпохи - опыт Азербайджанской армии. Азербайджан и его армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева смогла доказать всему миру, что наши национальные Вооруженные силы способны ставить высокие цели и трудные задачи и добиваться их успешного решения.

Азербайджанская армия первой продемонстрировала, что такое технологичные боевые действия. В частности, первой широко применила в ходе 44-дневной войны беспилотники, средства электронного слежения и другие передовые системы, которые формируют сегодня базу вооруженных сил во всем мире и отвечают высоким запросам и стандартам. Азербайджанская армия показала современную методология ведения войны и предотвращения ходов изощренного противника. Вторая карабахская война все расставила по своим местам. Мы показали, насколько наша армия превосходит и в боевой выучке, и в оснащенности, и в технологичности армянскую армию. И не только армянскую.

К сожалению, Победа была достигнута ценой жизни многих наших воинов. И сегодня, 26 июня мы чтим их память.

Мы прекрасно помним, как незадолго до войны армянские генералы кичились тем, что их невозможно победить, что в случае возобновления боевых действий они дойдут до Баку, и так далее. Оккупант успокаивал себя заверениями, что является лидером положения и доминантной силой в регионе. Азербайджанская армия привела всех в чувство, показала Армении, ее сподвижникам, секундантам, спонсорам и лоббистам, что способна выполнить самые трудные задачи.

Первый тревожный звонок прозвучал для оккупантов в апреле 2016 года. Четырехдневные апрельские бои стали вдохновляющим импульсом для нашей армии и серьезным предупреждением - для армянской. Но агрессор не сделал надлежащих выводов. Провокации ВС Армении привели в действие адекватный механизм ответов с азербайджанской стороны. Уже в апрельских боях Азербайджанская армия начала применять дроны. Но наши соседи были увлечены своим якобы величием и иллюзорными представлениями о своей мифической мощи и прошляпили момент. Они не учли, что на дворе уже не 1994 год, не сделали для себя должных выводов из апрельского поражения.

Азербайджан все годы так называемых переговоров предупреждал Армению, что если она не одумается, война неизбежна. Но в Ереване это поняли неправильно - как некий психологический прием. Они были уверены, что мы блефуем, бравируем, а в реальности не сумеем пробить их броню. Мы же эту броню не только пробили, но и разбили вдребезги. Президент Ильхам Алиев последовательно наращивал военный бюджет Азербайджана. Никакого секрета из этого не делалось. Каждый раз, когда мы наращивали бюджетные расходы на оборону, в Армении вокруг этого факта поднимался шум и гам. Повторю - Азербайджан ничего не скрывал, он открыто и постоянно предупреждал соседа-оккупанта и международных посредников, что, если мирный процесс не даст результатов, мы будем вынуждены прибегнуть к силовому способу восстановления своей территориальной целостности.

Сегодня мы видим, что Армения снова втягивается в очередную авантюру. На это ее толкают покровители, в частности, президент-неудачник Макрон. Франция решила поставлять армянам современное вооружение, инструктировать командный состав армянской армии и, в целом, всячески поддерживать милитаризацию проигравшей войну страны. Но все должны иметь в виду, что Азербайджан больше не намерен нянчиться и что-то обсуждать с угрожающими стабильности региона соседями. Если Армения перейдет критические линии, будут приняты меры. Об этом Президент Азербайджана предупреждает Ереван в своих интервью и выступлениях. Выступая в мае в Шуше, глава государства заявил, что мы в курсе, кто подогревает армянский реваншизм. Президент имел в виду не только саму Армению, но и те внешние силы, которые влияют на Ереван в своих грязных целях.

Двух мнений тут быть не может - если армянская сторона перейдет наши "красные линии", Азербайджанская армия снова скажет свое веское слово и заставит Армению смириться с порядком, установленным после 44-дневной войны в нашем регионе. Очень надеемся, что Ереван не захочет больше испытывать судьбу.