Азербайджанская армия доказала, что добро должно быть с кулаками - ТЕМА ДНЯ от Тофика Аббасова
Автор: тофик Аббасов, политический аналитик
26 июня для нас большой, всенародный праздник. Помню, несколько лет назад на главной площади Баку проходил военный парад по случаю Дня армии. Я как корреспондент опрашивал зрителей и видел слезы гордости на глазах людей. Это было еще до войны 2020 года. Прошло немного времени, и Азербайджанская армия доказала, что является не армией парадов, как хотелось думать армянам, а реальной военной силой. Это еще раз доказывает, насколько правильную политику проводит Президент Азербайджана. Азербайджанский лидер доказал, что действительно знает, когда и что нужно делать, как строить систему национальной безопасности. Армия - один из столпов этой безопасности.
Мы гордимся нашей армией. У Вооруженных сил Азербайджана великолепная боевая выучка, подготовленный офицерский кластер, многие наши военнослужащие отучились в лучших военных школах мира. При этом, подчеркну, мы строим только миролюбивые планы. Высокая подготовка и мощь Азербайджанской армии не является фактором угрозы. Просто, учитывая реваншистские тенденции в Армении, мы должны быть готовы к любым потенциальным угрозам и вызовам. Мы являемся гарантами стабильности на Южном Кавказе как лидер региона, как страна, имеющая самую мощную и проверенную в боях армию.
Дают о себе знать результаты реформ в Вооруженных силах, постоянная забота и внимание со стороны Президента Ильхама Алиева. Концептуальный подход главы государства к реформированию армии, применению самых высоких стандартов полностью себя оправдывает. Мы готовы воевать, готовы отстаивать свои территориальные рубежи. Но это не делает Азербайджан фактором угрозы.
Азербайджанская армия это армия-победительница, доказавшая свою боеспособность, профессионализм и технологичность. В корне изменившая природу ведения боевых действий. Бесспорно, Азербайджанская армия, занимающая высокие позиции в международных рейтингах военной силы, открыла новую страницу в истории военного искусства, первой показав войну XXI века. Не случайно во многих учебных заведениях самых передовых стран мира изучают методологию ведения войны новой эпохи - опыт Азербайджанской армии. Азербайджан и его армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева смогла доказать всему миру, что наши национальные Вооруженные силы способны ставить высокие цели и трудные задачи и добиваться их успешного решения.
У Азербайджанской армии есть успешный боевой опыт. А это дорогого стоит - Евгений Михайлов для Day.Az
Азербайджанская армия первой продемонстрировала, что такое технологичные боевые действия. В частности, первой широко применила в ходе 44-дневной войны беспилотники, средства электронного слежения и другие передовые системы, которые формируют сегодня базу вооруженных сил во всем мире и отвечают высоким запросам и стандартам. Азербайджанская армия показала современную методология ведения войны и предотвращения ходов изощренного противника. Вторая карабахская война все расставила по своим местам. Мы показали, насколько наша армия превосходит и в боевой выучке, и в оснащенности, и в технологичности армянскую армию. И не только армянскую.
К сожалению, Победа была достигнута ценой жизни многих наших воинов. И сегодня, 26 июня мы чтим их память.
Мы прекрасно помним, как незадолго до войны армянские генералы кичились тем, что их невозможно победить, что в случае возобновления боевых действий они дойдут до Баку, и так далее. Оккупант успокаивал себя заверениями, что является лидером положения и доминантной силой в регионе. Азербайджанская армия привела всех в чувство, показала Армении, ее сподвижникам, секундантам, спонсорам и лоббистам, что способна выполнить самые трудные задачи.
Первый тревожный звонок прозвучал для оккупантов в апреле 2016 года. Четырехдневные апрельские бои стали вдохновляющим импульсом для нашей армии и серьезным предупреждением - для армянской. Но агрессор не сделал надлежащих выводов. Провокации ВС Армении привели в действие адекватный механизм ответов с азербайджанской стороны. Уже в апрельских боях Азербайджанская армия начала применять дроны. Но наши соседи были увлечены своим якобы величием и иллюзорными представлениями о своей мифической мощи и прошляпили момент. Они не учли, что на дворе уже не 1994 год, не сделали для себя должных выводов из апрельского поражения.
Закупки Ереваном французских САУ не "наше дело"? – Как раз наоборот - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой
Азербайджан все годы так называемых переговоров предупреждал Армению, что если она не одумается, война неизбежна. Но в Ереване это поняли неправильно - как некий психологический прием. Они были уверены, что мы блефуем, бравируем, а в реальности не сумеем пробить их броню. Мы же эту броню не только пробили, но и разбили вдребезги. Президент Ильхам Алиев последовательно наращивал военный бюджет Азербайджана. Никакого секрета из этого не делалось. Каждый раз, когда мы наращивали бюджетные расходы на оборону, в Армении вокруг этого факта поднимался шум и гам. Повторю - Азербайджан ничего не скрывал, он открыто и постоянно предупреждал соседа-оккупанта и международных посредников, что, если мирный процесс не даст результатов, мы будем вынуждены прибегнуть к силовому способу восстановления своей территориальной целостности.
Сегодня мы видим, что Армения снова втягивается в очередную авантюру. На это ее толкают покровители, в частности, президент-неудачник Макрон. Франция решила поставлять армянам современное вооружение, инструктировать командный состав армянской армии и, в целом, всячески поддерживать милитаризацию проигравшей войну страны. Но все должны иметь в виду, что Азербайджан больше не намерен нянчиться и что-то обсуждать с угрожающими стабильности региона соседями. Если Армения перейдет критические линии, будут приняты меры. Об этом Президент Азербайджана предупреждает Ереван в своих интервью и выступлениях. Выступая в мае в Шуше, глава государства заявил, что мы в курсе, кто подогревает армянский реваншизм. Президент имел в виду не только саму Армению, но и те внешние силы, которые влияют на Ереван в своих грязных целях.
Двух мнений тут быть не может - если армянская сторона перейдет наши "красные линии", Азербайджанская армия снова скажет свое веское слово и заставит Армению смириться с порядком, установленным после 44-дневной войны в нашем регионе. Очень надеемся, что Ереван не захочет больше испытывать судьбу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре