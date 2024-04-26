Президент Ильхам Алиев: Каждый возвращающийся на родную землю благодарит наших солдат, нашу армию

Каждый возвращающийся на родную землю благодарит наших солдат, нашу армию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"После окончания войны прошло всего три с половиной года, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается. До конца этого года вернутся 20 тысяч переселенцев, и каждый вернувшийся человек возвращается с чувством признательности к Азербайджанской армии, руководству Азербайджана, молясь об упокоении душ наших шехидов. Это - общенациональный вопрос. Равно, как освобождение наших земель было всенародным вопросом, так и восстановление сегодня земель является всенародным вопросом. Я знаю, что абсолютное большинство азербайджанских медиа одобряет, поддерживает нашу деятельность и приветствует проводимую работу", - сказал глава государства.