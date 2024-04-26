Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Канцлера Германии Олафа Шольца

26 апреля состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Канцлер Германии.

Заявление

Канцлера Олафа Шольца

- Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Берлин.

Я приветствую и благодарю Вас за то, что Вы прибыли сюда на "Петерсбергский климатический диалог", в котором мы оба только что приняли участие.

За последние 14 месяцев Вы четырежды совершали визит в Германию. Последний раз Вы приезжали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале. Это свидетельствует о том, что у нас, как и сегодня, много тем для обсуждения. Конечно, мы особенно говорили о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Мы оба придерживаемся единого мнения, что этот конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Шансы для этого есть. Поэтому прекрасно, что Вы сейчас находитесь в прямом контакте с премьер-министром Пашиняном. В рамках нашей последней встречи в Мюнхене вы оба заверили меня, что открытые вопросы найдут свое решение только мирным путем. Это радует меня.

С Вашего позволения, хочу еще раз отметить, что Германия готова поддержать Вас в поиске долгосрочного и устойчивого решения вопроса, если вы оба хотите этого. Я хотел бы побудить обе стороны к проявлению желания и смелости пойти на необходимые компромиссы. Думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это несет в себе возможности и ответственность.

Должен также отметить, что мы рады предварительным договоренностям, связанным с демаркацией. То есть, мы слышали, что Вы достигли договоренности. Я хочу, чтобы теперь вы сохранили эту динамику и предприняли смелый шаг в этом направлении. Я обращаюсь и к Вам, и к Вашему оппоненту премьер-министру Пашиняну.

Следующая тема нашей встречи - нападение России на Украину и влияние этой войны на Азербайджан, Южный Кавказ. Мы все знаем, что Россия причинила Украине много страданий своей войной, противоречащей международному праву. Этой беспощадной бойне должен быть положен конец. Путин должен положить конец своей войне, отвести своих солдат, и наконец, полностью признать и принять суверенитет и территориальную целостность Украины.

Господин Президент, Ваш сегодняшний визит проходит в основном в рамках климатической политики, и Азербайджан взял на себя председательство в COP29, то есть он будет принимающей стороной. В рамках COP28 в Дубае были приняты важные решения. К 2030 году объем возобновляемой энергии должен быть увеличен в три раза, энергоэффективность - вдвое, необходимо сократить выбросы метана. Хотел бы также отметить, что увеличение доли ветровой, солнечной и гидроэнергии в энергетическом секторе Азербайджана на 30 процентов к 2030 году является прекрасной новостью. Германия нацелена на 80 процентов.

Думаю, что регион обладает большим потенциалом для сотрудничества в сфере зеленой энергии и водородной энергии, и немецкие компании заинтересованы в сотрудничестве в Азербайджане, главным образом, как я уже отметил, в области водородной и возобновляемой энергии. Конечно, для этого должны быть соответствующие рамочные условия.

Всемирная климатическая конференция, которая пройдет в Баку, принесет большие возможности для региона. Обсудив и вновь оценив вместе вопросы климатической политики и принятые в Дубае решения, мы можем сформулировать новые климатические цели и задачи до 2035 года и, конечно, в то же время продвинуть вперед вопрос климатического финансирования.

Как Вы знаете, Германия вносит большой вклад в этот вопрос. В вопросе климатического финансирования мы выделили из нашего бюджета 6 миллиардов евро и мобилизовали в общей сложности 10 миллиардов евро. Германия тем самым остается надежным финансистом и вносит свой справедливый вклад.

А сейчас мы, конечно, должны привлечь внимание к вопросу потребностей в инвестициях, создать возможность частному сектору инвестировать в защиту климата. В то же время стороны, которые до сих пор вносили вклад, должны вносить еще больше. Однако, наряду с этим, другие страны также должны активнее вносить вклад в климатическое финансирование. Я хотел бы убедиться, что мы сможем достичь определенных договоренностей об этом в рамках мероприятия COP29.

Азербайджан играет огромную роль в вопросе энергетической безопасности Европы и является важным партнером. Я хотел бы поблагодарить Вас за это сотрудничество и за Ваш важный вклад в стабильность энергоснабжения.

Мы также обсудили вопросы гражданского общества и свободных медиа. Я бы сказал, что неотъемлемой частью демократии в цивилизованном обществе является наличие живой критики. Должны быть свобода мысли, свобода прессы.

Господин Президент, хочу выразить Вам признательность за наши переговоры по различным областям в этот трудный период. Мы оба придерживаемся единого мнения, что сможем продолжить и углубить сотрудничество. Благодарю Вас.

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Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Канцлер.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, я хотел бы выразить Вам благодарность за приглашение. Как Вы упомянули, в последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Я был здесь в марте прошлого года, а два месяца назад мы встречались с господином Канцлером в Мюнхене. Наша двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом.

Сегодня утром, участвуя в работе форума "Петерсбергский климатический диалог", мы еще раз выразили свое намерение. Хочу поблагодарить Вас за поддержку Азербайджана в связи с COP29. Члены наших команд находятся в тесном контакте друг с другом. Проведение СОР29 является для нас как большой честью, так и ответственностью. Мы к этому готовы, и зеленая повестка Азербайджана уже известна миру.

В своем утреннем выступлении сегодня я отметил, что до конца 2027 года будут введены в эксплуатацию девять солнечных и ветряных электростанций. Их энергетический потенциал равен 2 ГВт. К 2030 году будет построено еще десять ветряных и солнечных электростанций потенциальной мощностью до 5 ГВт. На данный момент мы активно работаем над экспортом зеленой энергии в Европу. Считаю, что Азербайджан, являющийся поставщиком природного газа, также станет поставщиком зеленой энергии в Европу.

Что касается природного газа, Энергетическая комиссия Европейского Союза рассматривает Азербайджан как общеевропейского поставщика газа. Наши поставки газа в Европу осуществляются на основе стратегического партнерства. В 2022 году Европейский Союз и Азербайджан приняли соответствующий меморандум. К 2027 году мы намерены довести объем экспортируемого в Европу газа до 20 млрд кубометров. В Европе растет спрос на природный газ - газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Евросоюза 8 млрд кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 млрд кубометров. Мы вкладываем дополнительные инвестиции, выделяем дополнительные средства, чтобы поддержать европейские страны в этом вопросе. Таким образом, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми энергоресурсами Азербайджан в течение еще долгих лет будет важным партнером для Европы.

Что касается региональной безопасности, мы высоко ценим продолжающиеся мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Господин Канцлер, по Вашему приглашению недавно в Германии встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Свою поддержку оказала и министр иностранных дел Германии госпожа Бербок. Следующая встреча будет проведена в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения.

В 2020 году Азербайджан освободил от оккупации большую часть своей суверенной территории, а в сентябре прошлого года полностью восстановил свой суверенитет. Сегодня территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена. Конечно, это историческое достижение, показывающее, что народ и государство Азербайджана никогда не собирались мириться с оккупацией. Основываясь на нормах и принципах международного права, исходя из статьи 51 Устава ООН, мы обеспечили свою территориальную целостность военно-политическими средствами.

Сегодня в результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация и даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах. Должен также сообщить, что сегодня утром остановил свою деятельность расположенный в Азербайджане Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, в этом уже нет необходимости.

То есть имеются очень хорошие возможности для достижения мира. Мы готовы сотрудничать со странами, которые хотят оказать нам содействие в этом вопросе. Надеемся, что в ближайшее время будут предприняты позитивные шаги и в этом направлении. Мы особенно ценим поддержку Германии в этой области и признательны Вам за нее.

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Затем Президент Ильхам Алиев и Канцлер Олаф Шольц ответили на вопросы журналистов.

Вопрос: Господин Президент, хотелось бы узнать Ваше мнение о правах человека и свободе прессы в Азербайджане. Журналист по имени Имран Алиев, у которого несколько резких критических подходов, арестован. Семья Имрана Алиева говорит, что его права якобы нарушаются, и в настоящее время он находится под арестом. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Господин Канцлер, говорили ли Вы подробно с господином Президентом и о правах человека?

Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, свободный интернет, функционируют сотни медиа органов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?

Что касается частных вопросов, случаев, то, естественно, правоохранительные органы расследуют все вопросы. Некоторое время назад следственными органами были задержаны представители некоторых медиа органов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона. Как и любая страна, мы должны защищать наше медиапространство от внешних негативных воздействий, и каждый должен следовать законам. Словом, хочу сказать, что в Азербайджане свободное общество, люди, в том числе представители медиа, живут, строят и творят в условиях полной свободы.

Канцлер Олаф Шольц: Я тоже отвечу на вопрос. Естественно, в рамках нашей беседы мы коснулись и этого вопроса, подробно поговорили. Как вам известно, мы являемся федеральной республикой, вносим вклад в защиту прав человека во всем мире. Естественно, в любой стране должна быть свободная пресса, не должны нарушаться права человека. Это общая ситуация. Конечно, не секрет, что в различных странах есть потенциал для ее улучшения.

Вопрос: Я - Керимова Фатима, соучредитель Mikroskop media, азербайджанский журналист. Коллега до меня задал основную часть моего вопроса. Поэтому я задам Вам другой вопрос. Господин Президент, после войны в Карабахе начались восстановительные работы, реализуются многочисленные проекты. За это время туда вложены миллиарды манатов. Однако многие детали, связанные с данными проектами, не прозрачны, то есть данная информация недостаточно доступна как общественности, так и журналистам. Такие детали, как тендеры, отбор компаний, участвующих в тендерах, других компаний и пр. Хотелось бы узнать, почему некоторые вопросы остаются закрытыми, и почему эти детали не прозрачны, не открыты для нас? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: На самом деле ваш вопрос вызывает удивление, потому что все работы по восстановлению и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся максимально прозрачно. Общественность, в том числе представители медиа, регулярно информируются о выделенных средствах, и это не секрет. Обнародованная недавно информация свидетельствует о том, что объем работ действительно широкомасштабный. После окончания войны до конца нынешнего года в Карабах и Восточный Зангезур вкладываются и будут вложены 12 миллиардов манатов, то есть около 7 миллиардов долларов. Вся проводимая работа налицо. Полностью соблюдаются тендерные процедуры. Честно говоря, я не знаю, откуда у вас эта информация. Видимо, вы берете ее из какого-то недостоверного источника. Но на освобожденные земли периодически организуются медиатуры. В том числе представители иностранных медиа также знакомятся с ситуацией. Если бы у вас была такая возможность, то вы увидели бы, как Армения разорила наши земли, и какое чувство радости испытывают граждане, возвращающиеся сегодня на освобожденные земли.

После окончания войны прошло всего три с половиной года, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается. До конца этого года вернутся 20 тысяч переселенцев, и каждый вернувшийся человек возвращается с чувством признательности к Азербайджанской армии, руководству Азербайджана, молясь об упокоении душ наших шехидов. Это - общенациональный вопрос. Равно, как освобождение наших земель было всенародным вопросом, так и восстановление сегодня земель является всенародным вопросом. Я знаю, что абсолютное большинство азербайджанских медиа одобряет, поддерживает нашу деятельность и приветствует проводимую работу.

Вопрос: Уважаемый господин Канцлер, у меня вопрос, связанный с климатическими проблемами. Уже во второй раз международную климатическую конференцию принимают страны, производящие ископаемую энергию. Почему это так? В чем причина? Второй вопрос. Вы сделали некоторые комментарии по поводу вчерашнего выступления господина Макрона. Хотелось бы в точности узнать об этих комментариях. Вы выступили с некоторыми комментариями в связи совместным Европейским фондом, прошу прояснить их.

Господин Президент, у меня конкретный вопрос и к Вам. Я не знаю, говорили ли вы и о событиях на Ближнем Востоке - в секторе Газа. Говорят, что якобы есть приказ об аресте Премьер-министра Израиля. Есть ли такое мнение? Вы бы его поддержали? Спасибо.

Канцлер Олаф Шольц: Что касается первой части вопроса, то хотел бы отметить, что считаю избрание стран, производящих ископаемое топливо, местом проведения климатической конференции шансом, потому что здесь появляются шансы. Также следует учитывать определенные вопросы финансирования. Однажды и Германия внесла большой финансовый вклад. Считаю, что участие в этом и таких стран, организация ими конференции, оказание поддержки - это большой шанс. Почему бы и нет? То есть, конечно, скажем так, сокращение количества ископаемого топлива тоже является одной из тем в контексте защиты климата. Кроме того, необходимо учитывать вопросы энергетической безопасности. Но, наряду с этим, в поле зрения остаются вопросы возобновляемой энергии. То есть, считаю, что это симбиоз, предоставляющий нам определенные шансы, короче говоря, это - трудный, сложный, но разумный путь. Последняя СОР прошла прекрасно. Поэтому думаю, что предстоящая конференция также будет успешной. Я рад и предстоящему мероприятию. Там должны быть проведены широкие дебаты, дискуссии.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы с господином Канцлером обсуждали в основном германо-азербайджанские двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности, а также подготовку к СОР29. Другие международные вопросы не обсуждались.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то позиция Азербайджана всегда была однозначной. Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Азербайджан всегда выступал за скорейшее прекращение войны и военных операций на Ближнем Востоке.

Что касается второй части вопроса, могу сказать, что страны, богатые нефтью и газом, не должны становиться объектом осуждения именно за это. В мире не должно быть дискриминации в связи с этим вопросом. Нефть и газ - это большой дар Всевышнего, и страны надо ценить за это достояние. Азербайджан правильно использует доходы от нефти и газа. Поэтому процент проживающих в условиях бедности в Азербайджане снизился за последние 20 лет с 50 до 5 процентов. Именно поэтому Азербайджан может продемонстрировать свой экономический потенциал. Наш прямой внешний долг составляет всего 7,9 процента валового внутреннего продукта. Доходы от нефти и газа распределяются в обществе справедливо и направляются сегодня в первую очередь на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Поэтому не следует создавать какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом. Эти страны, в том числе Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые провели СОР до нас, приложили огромные усилия для решения климатических вопросов. А сегодня Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилия, - как вам известно, в Бразилии тоже достаточно большие природные ресурсы, - действуют в виде "тройки". Таково наше намерение. Мы хотим расходовать полученные доходы на зеленую энергию, предпринимаем шаги в этом направлении, и СОР29 тоже не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и Глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата.

Вопрос: Вугар Сеидов, Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ). У меня вопрос к господину Канцлеру. Согласно отчету общества экспертов по исламофобии, распространенному в июне 2023 года Федеральным министерством внутренних дел Германии, примерно половина участников проведенного в стране опроса озвучили исламофобские мысли. Как Вы объясните такие опасные тенденции в германском обществе, как ксенофобия и расизм, и какие меры Ваше правительство принимает в этом направлении в целом? Спасибо.

Канцлер Олаф Шольц: Как вам известно, государство очень внимательно подходит к этому вопросу. Мы действуем в рамках закона, осуществляем другие меры политического просвещения. В целом, мы очень серьезно подходим к антимусульманским стереотипам, вопросам расизма и делаем все возможное для пресечения этого. Если вы сравните с ситуацией в мировом масштабе, то увидите, что здесь прилагаются большие усилия. Германия - страна, где представители многих национальностей сосуществуют в условиях мира, и религиозная принадлежность, религиозные различия здесь не играют никакой роли.