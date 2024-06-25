У Азербайджанской армии есть успешный боевой опыт. А это дорогого стоит

Завистники, которые боятся воинской силы Азербайджана, создают легенды о том, что Азербайджанская армия, мол, слаба. 44 дня осени 2020 года показали, как умеет воевать Азербайджан. Современные технологии, новая тактика, умение оперативно реагировать на любую боевую ситуацию. Именно после Второй карабахской войны весь мир узнал, как можно применять в бою беспилотники. Это стало для мира неким откровением - БПЛА очень опасное и очень эффективное оружие. Неслучайно после Второй карабахской войны говорили, что Азербайджан показал войну 21-го века.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Азербайджанская армия, подчеркнул он, - самая сильная армия в регионе. Она также занимает достаточно высокие позиции в международном рейтинге военной силы. А самое главное, что есть у армии Азербайджана, - это ее победоносный боевой опыт, считает российский эксперт. Армия, которая прошла войну, - это совсем другая армия, отличная от тех, что существуют, действительно, только для парадов. Только для парадов годится как раз армянская армия. Она никогда толком не воевала, а когда пришлось выйти на поле боя один на один с Азербайджаном, проиграла, напомнил российский эксперт.

"Удивительно, что при этом сегодня в Армении кто-то пытается вновь поднимать карабахский вопрос. Это люди прошлого. Они совершенно не думают о судьбе армянского народа. Если вдруг в Армении снова поднимут территориальные претензии к Азербайджану, Баку, думаю, решит эту проблему в короткие сроки, и никто ему в этом мешать не будет. Состоялось принуждение к миру, были подписаны соответствующие документы, и сейчас, когда все ждут подписания мирного договора, в Ереване снова заговаривают о реванше, вооруженные силы Армении снова нарушают режим прекращения огня и обстреливают азербайджанские позиции. В последние дни неоднократно приходилось видеть новости об армянских обстрелах в кяльбаджарском направлении.

Если ситуация вновь дестабилизируется, это будет следствием выбора народа Армении. Политики всегда пользуются толпами, и если толпы в таком черном деле поддержат своих лидеров, то Армения как государство просто перестанет существовать. Пашинян это будет или кто-то, кто придет после него, не имеет значения - при попытках работать против Азербайджана, участь Армении будет печальной", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева