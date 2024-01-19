«Азербайджанскую угрозу» Армении придумали новые опекуны Еревана

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Азербайджану о совместном контроле вооружений вызывает, мягко говоря, изумление.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя очередные фантазии Пашиняна.

Напомним, что на днях на встрече с членами своей партии армянский премьер предложил Баку подписать договор о совместном контроле за вооружениями, а также изобрести механизм для выполнения договоренностей.

"Они себя там, в Армении кем возомнили? Подобная тактика поведения навязывается извне и, прежде всего, из Франции, которой ну очень хочется знать, что же такого есть интересного у Баку, чтобы грамотно подготовить Ереван к будущей войне, о чем так мечтают враги Азербайджана. Подобные предложения озвучивались и до Пашиняна. Стоит вспомнить попытки США контролировать Россию подобным образом. Но так это США - сильная держава, которая может себе позволить подобные отношения с другой, также сильной стороной.. А здесь Армения, не обладающая, в принципе, и толикой ресурсов и возможностей Баку. Кроме того, не будем забывать, что Армения - проигравшая войну страна, которая страдает реваншистскими настроениями, чем создает угрозы безопасности региона. У этой страны масса серьезных проблем, но вместо их решения она приобретает вооружение. Не думаю, что Пашинян делает это по собственной воле, также сомневаюсь, что он сам верит в какую-то "азербайджанскую угрозу Армении", против которой армянам нужно вооружаться. "Азербайджанская угроза" придумана новыми опекунами Армении", - сказал Михайлов.

По мнению российского эксперта, инициатива Еревана заслуживает только того, чтобы над ней посмеялись. Но при этом Баку должен иметь в виду, что все это неспроста. Идёт прощупывание почвы для военного усиления Армении. Пока процессы развиваются в таком русле, ни о каком мирном договоре не может быть и речи, считает Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева