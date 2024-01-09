Зеркальный отвод войск и другие фантазии Еревана

Автор: Лейла Таривердиева

Когда возникает вопрос, почему все еще не подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, долго искать ответа на него не стоит. Он лежит на поверхности. Пока внешние игроки, оказывающие поддержку Еревану, не решат, что армянам пора идти на мировую, армянская сторона будет делать все, чтобы тормозить процесс. У покровителей Армении свои интересы, среди которых интересы армянского народа по всей видимости, стоят на последнем месте. Поэтому чаду позволяют продолжать шалить, хотя было бы достаточно одного хмурого взгляда, чтобы Ереван вытянулся по струнке смирно.

Вспомним, как подписывались цюрихские протоколы между Ереваном и Анкарой, как державы заставили армянскую сторону поставить подпись под нормализацией отношений с Турцией. Ведь смогли же, когда захотели. Желание Армении тут роли не играло - Москва и Вашингтон решили, что документ должен быть подписан, вот и все. По всему миру разошлись тогда слова, сказанные Сергеем Лавровым Эдварду Налбанданяу: "Эдик, подписывай без предусловий". И Эдик подписал. А куда бы он делся? То, что нормализации не состоялось, это уже другая история. Сейчас речь не о том.

В тот период державам зачем-то понадобилось поиграть в миротворцев, и они свою роль отыграли на пятерку. То же самое говоруны из мировых столиц могли бы сделать и сейчас, указав Еревану, куда идти и что подписывать. Но мир между Арменией и Азербайджаном нужен всем только на словах. Из всех, кто участвует или вертится сейчас вокруг этого процесса, реально хочет мира только Азербайджан. Армянский народ тоже должен был бы этого хотеть, однако он об этом еще не знает, потому что покровители пока не подергали за соответствующие ниточки. Зато Армении предоставляется полная свобода творчества и безобразий. Чем больше фантазий бередят армянскую душу, тем выгоднее внешним игрокам, потому что чем дольше нет мира, тем легче пробиться в регион.

Одной из фантазий Еревана, за которые там упорно держатся, это некий зеркальный отвод войск от границы. Армянский МИД и Совбез не смущает тот факт, что граница не определена, что еще не заключен мирный договор, не начата процедура делимитации. Еще в 2021 году Никол Пашинян выступил с такой идеей, которую Баку, конечно же, отклонил. В тот период на границе армяне устраивали провокацию за провокацией, но популиста Пашиняна это не остановило. На днях МИД Армении снова заявил, что инициатива Еревана о зеркальном отводе войск от границы остается в силе. Правда, на этот раз в ведомстве удержались от фантазий насчет того, что по этому поводу идут переговоры, а заявили, что Ереван готов к ним приступить в любой момент. В свою очередь секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что переговоры о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы "продолжаются".

По всему видно, что Ереван намерен тррмозить мирный процесс и дальше. Несмотря на то, что идея с зеркалом не понравилась и собственной общественности. Общественность не смогла понять, что это за зеркало такое. "Люди иногда не понимают нашу идею "зеркального отвода" войск. Им кажется, что мы имеем в виду отвод войск с нынешних позиций, но это не так. Это означает равный отвод войск от границы, указанной в Алма-Атинской декларации, то есть те, кто перешел черту, должен вернуться за нее", - заявил Пашинян журналистам, окончательно всех запутав. А оппозиция подняла шум, увидев в идее Пашиняна угрозу Гейче, Гафану и Зангезуру и не понимая, почему власти упорно педалируют эту тему.

Действительно - почему Ереван так упорно педалирует эту тему и почему именно с нее начал 2024 год?

Выдвинув пламенную идею зеркального отвода войск в начале 2021 года, Никол Пашинян, как становится уже понятно, не имел ясного представления, о чем говорит. Азербайджан и Армения, мол, должны отвести от условной границы свои войска, а в демилитаризованную зону следует пригласить международных наблюдателей. Додуматься до такого мог только такой фантазер, как Никол Пашинян. Серьезный политик не стал бы смешить соседей. Но Пашинян решил, что идея с миссией понравится Европе и Штатам, те надавят на Баку и заставят его согласиться. Идея понравилась, давление началось, однако дальше этого дело не продвинулось. Азербайджан войска отводить не стал и никаким миссиям размещаться на своей территории не позволил. Надо сказать, это очень разозлило европейских партеров.

Тем не менее, в Ереване продолжают говорить о зеркальном отводе войск, совершенно точно зная, что Азербайджан на данном этапе обсуждать этот вопрос не собирается. Такое упорство преследует две цели: затормозить мирный договор и сместить акценты с реальной сути происходящего на мифическую угрозу целостности Армении. Мир должен забыть, что все происходящее сегодня это следствие армянской военной агрессии и тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий. Ничего такого как бы и не было вовсе, а есть только якобы желание Азербайджана зацапать какие-то квадратные километры у армян.

"Идея о зеркальном отводе войск - это абсурдная идея. Начнем с того, что Армения, как страна, проигравшая войну, вооруженные силы которой были разгромлены, не имеет никакого права ставить условия. В принципе, не исключаю, что эти идеи принадлежат не Еревану, а его советчикам, тем, кто сегодня диктует Армении, как ей себя вести с Азербайджаном", - сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

После того, как заключается мирный договор и начинается делимитация границ, два государства могут перейти к обсуждению и таких вопросов, но не раньше, сказал военный эксперт.

"Присутствие армейских подразделений на границе с Арменией неслучайно. Ни на каких других границах с соседями азербайджанская сторона не имеет сосредоточения войск, которое могло бы беспокоить соседние страны. Существует понятие пограничной зоны, где действуют определенные подходы, основанные на международном праве и двусторонних договоренностях. Естественно, когда идет делимитация и демаркация границ, тяжелое вооружение и техника обычно отводятся. Есть пограничная зона и пограничники, а есть войсковые части, усиливающие границу, которые находятся на определенном расстоянии от нее и в случае возникновения угроз выполняют возложенные на них задачи.

Граница между Азербайджаном и Арменией не определена. Она сегодня считается условной. Где после делимитации будет проходить пограничная линия, пока трудно сказать, потому что никаких конкретных решений по этому поводу не принято. Кроме того, не решен вопрос эксклавов Азербайджана на территории Армении, все еще остающихся под оккупацией. Все эти вопросы будут решаться, и армянская сторона, в принципе, не отрицает, что эти села являются территорией Азербайджана", - сказал Рамалданов.

Делимитация и демаркация, считает он, могут затянуться на десятилетия. До сих пор не полностью согласованы границы у нас даже с Россией и Грузией, с которыми у Азербайджана прекрасные отношения. Тем более не стоит ожидать, что все эти вопросы будут быстро решены с Арменией. Но это решаемые вопросы. Когда граница будет очерчена, само собой, не будет необходимости в пребывании на ней такого количества войск. Не исключаю, что они будут отведены, но только с учетом обстановки, оценки рисков и угроз. Армения вооружается, там нарастает реваншизм, и, учитывая все это, мы не можем демонстрировать альтруизм.

"Вопрос отвода войск будет решаться с учетом интересов Азербайджана, степени угрозы и результатов оценки сложившейся обстановки. В дальнейшем, если между двумя странами установятся реально добрососедские отношения, вопрос отвода войск потеряет остроту. Хотя я бы не сказал, что даже сегодня этот вопрос стоит остро. Просто Армения занимается манипуляциями с целью оттянуть заключение окончательного мира. Существует два типа поведения - ты хочешь решить вопрос и решаешь его, или же ты ставишь вопрос, но делаешь все, чтобы он не решился. Армения занимается как раз последним. Азербайджан - это та страна, которая хочет заключить мирный договор, а Армения, наоборот, хочет, чтобы весь процесс ушел в слова.

Одним словом, пока не подписан мирный договор с соответствующими обязательствами сторон, пока все процессы не приведены в соответствие с международным правом, никакого разговора о зеркальном или ином отводе войск быть не может. Азербайджан неоднократно заявлял об отсутствии у него планов по захвату международно признанных территорий Армении. Армении же пока не удается убедить нас в своих добрых намерениях. Так что идея Еревана неприемлема", - заключил полковник Рамалданов.