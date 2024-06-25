Натигу Гасымову присвоено звание Национального героя Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Натигу Гасымову звания Национального героя Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Натигу Салим оглу Гасымову присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно) за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личную отвагу, проявленные при выполнении боевого задания.