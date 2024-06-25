В Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера

Власти Германии задержали двух человек за предположительный шантаж семьи прославленного немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если они будут признаны виновными, им грозит штраф или тюремный срок до пяти лет", - заявил главный прокурор города Вупперталь Вольф-Тилман Баумерт.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемые вышли на связь с семьей гонщика и сообщили, что обладают информацией, которую родственники Шумахера не хотели бы предавать общественной огласке. За молчание они потребовали несколько миллионов и угрожали, что информация будет опубликована в даркнете, если нужная сумма не будет выплачена.

Подозреваемые, отец и сын, были задержаны 19 июня.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе Формулы-1. В декабре 2013 года он получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

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