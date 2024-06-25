https://news.day.az/officialchronicle/1670679.html Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих министерства обороны - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих министерства обороны - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается, что военнослужащие министерства обороны Азербайджанской Республики награждаются за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении ими своих служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке
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