https://news.day.az/economy/1670687.html Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC - ФОТО
Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC - ФОТО
Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что состоялась встречи с президентом АБР Масацугу Асакавой в рамках его первого визита в нашу страну.
"Во время нашей встречи мы сосредоточились на отношениях АБР и Азербайджана, сотрудничестве в рамках Программы CAREC и планах на будущее сотрудничество", - говорится в публикации.
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