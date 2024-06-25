Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встречи с президентом АБР Масацугу Асакавой в рамках его первого визита в нашу страну.

"Во время нашей встречи мы сосредоточились на отношениях АБР и Азербайджана, сотрудничестве в рамках Программы CAREC и планах на будущее сотрудничество", - говорится в публикации.

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