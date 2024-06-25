Директор ISESCO поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ
Большая честь принять участие в открытии Международного форума в историческом городе Шуша.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на международном форуме "By Youth for Youth" (Молодежью для молодежи) в Шуше.
По его словам, Азербайджан - страна искусства, музыки и мира.
"Хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за приложенные усилия. Президент Ильхам Алиев поощряет устойчивый мир посредством таких инициатив, как форум, который проходит сегодня", - подчеркнул он.
Директор заявил, что ISESCO придает особое значение участию молодежи в своей новой программе.
"На организационном уровне ISESCO подчеркивает особую роль молодежи в продвижении мирного процесса", - добавил он.
Отметим, что в городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи). В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.
Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.
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