Директор ISESCO поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Большая честь принять участие в открытии Международного форума в историческом городе Шуша.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на международном форуме "By Youth for Youth" (Молодежью для молодежи) в Шуше.

По его словам, Азербайджан - страна искусства, музыки и мира.

"Хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за приложенные усилия. Президент Ильхам Алиев поощряет устойчивый мир посредством таких инициатив, как форум, который проходит сегодня", - подчеркнул он.

Директор заявил, что ISESCO придает особое значение участию молодежи в своей новой программе.

"На организационном уровне ISESCO подчеркивает особую роль молодежи в продвижении мирного процесса", - добавил он.

Отметим, что в городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи). В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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