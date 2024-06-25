Международный молодежный форум в Шуше

В городе Шуша при совместной организации министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) проводится Международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи).

Как сообщает во вторник командированный в Шушу сотрудник Trend, целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров, передает Day.Az.

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