Переговоры глав Минобороны США и России

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил конфликт в Украине с российским коллегой Андреем Белоусовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <...> в Украине", - сказал он.

Отметим, что последний раз главы оборонных ведомств России и США проводили телефонный разговор в марте 2023 года.

Министром обороны России тогда был Сергей Шойгу.