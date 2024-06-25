https://news.day.az/world/1670695.html Переговоры глав Минобороны США и России
Переговоры глав Минобороны США и России
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил конфликт в Украине с российским коллегой Андреем Белоусовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <...> в Украине", - сказал он.
Отметим, что последний раз главы оборонных ведомств России и США проводили телефонный разговор в марте 2023 года.
Министром обороны России тогда был Сергей Шойгу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре