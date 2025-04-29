https://news.day.az/society/1748659.html Смерть ребенка от отравления в Шамкире В Шамкирском районе ребенок отравился лекарством. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Махмудлу Шамкирского района. Тургут Тапдыгов, 2023 г.р., был доставлен в больницу с диагнозом "отравление". Несмотря на усилия врачей ребенок скончался.
Смерть ребенка от отравления в Шамкире
В Шамкирском районе ребенок отравился лекарством.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Махмудлу Шамкирского района.
Тургут Тапдыгов, 2023 г.р., был доставлен в больницу с диагнозом "отравление". Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.
Согласно информации, находясь дома без присмотра, мальчик выпил лекарство.
Проводится расследование.
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