Смерть ребенка от отравления в Шамкире

В Шамкирском районе ребенок отравился лекарством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Махмудлу Шамкирского района.

Тургут Тапдыгов, 2023 г.р., был доставлен в больницу с диагнозом "отравление". Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Согласно информации, находясь дома без присмотра, мальчик выпил лекарство.

Проводится расследование.