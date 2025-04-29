В Азербайджане зафиксировали снег и заморозки

В горных районах Азербайджана выпал снег, зафиксировано 5 градусов мороза.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, согласно информации на 9:00 утра 29 апреля на территории страны наблюдается нестабильная погода. Шли дожди, в некоторых местах ливни.

В Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Загатала (Алибей), Лерике, Алтыагадже, Хыналыге и Огузе выпал снег.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8, в Нахчыванской АР - 11, в низменных районах - 9, в горных районах - до 3 градусов тепла, в высокогорных районах - до 5 градусов мороза.