Новая страница в азербайджано-иранских отношениях: итоги визита Масуда Пезешкиана в Баку

Автор: Акпер Гасанов

Оценивать нынешний визит в Азербайджан президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, безусловно, нужно с выражения слов соболезнования родным и близким жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи. Их число, на момент публикации данного текста, выросло до 70 человек. В Иране был объявлен траур и то, что президент ИРИ не стал отменять визит в нашу страну на фоне такой трагедии, достойно уважения и благодарности.

Плюс, данный факт свидетельствует о том, сколь огромное значение в Тегеране придают максимальному, по темпам и охвату, расширению отношений с Баку. Отмечу еще один существенный момент - в Иране завершены все подготовительные процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Это, конечно же, еще один важный момент в плане устранения определенного негатива, имевшегося в отношениях между нашими странами.

Да, проблемы, в том числе и большие, порой имеют место в отношениях между соседними странами. Но мудрость руководства данных стран как раз и состоит в том, чтобы преодолевать эти проблемы, дабы двигаться в том направлении, которое отвечает национальным интересам данных государств. И совершенно прав был Президент Азербайджана Ильхам Алиев - нынешний визит Пезешкиана действительно очень хорошо подготовлен.

Тут выверено было все, включая, конечно же, и заявления, сделанные президентом Ирана в интервью телеканалу AzTV.

"Что должны делать два соседних и братских народа? Мы можем объединиться и наладить сотрудничество для установления крепких связей между нашими странами", - сказал он.

И, дабы подтвердить искренность намерений максимально быстро перевернуть все спорные страницы нашей новейшей истории, президент ИРИ сделал важное заявление.

"Мы твердо убеждены, что права азербайджанского народа должны уважаться, и Карабах должен принадлежать Азербайджану. Карабах - неотъемлемая часть территории Азербайджана, и мы это уважаем", - заявил Пезешкиан в ходе встречи с Президентом Азербайджана.

Это его заявление, по сути являющееся констатацией бесспорного факта, должно отрезвить не только определенные реваншистские силы в Армении, но и ряд иранских политиков и дипломатов, порой позволяющих себе озвучивание совершенно неуместных заявлений, вредящих отношениям между нашими странами.

У этих отношений есть большие и позитивные перспективы. В этом смысле особое место, естественно, занимает транспортный коридор Север-Юг. Как подчеркнул глава нашего государства Ильхам Алиев, данный проект принесет большую пользу и выгоду всем участвующим в нем странам. Но, коснусь выгод, которые он принесет Азербайджану. А они не только экономические, но и геополитические.

Как известно, данный коридор связывает Индию, Иран, страны Персидского залива с Россией и далее - с Европой. Соответственно Азербайджан становится важнейшим транзитным узлом, получая доходы от транспортировки грузов (пошлины, сервисы, логистика). С учетом уже реализуемых, благодаря инициативе и настойчивости руководства Азербайджана проектов (Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс), Азербайджан окончательно закрепляет за собой роль незаменимого игрока не только в нашем регионе, но и в мире. Да, наша страна укрепляет свои позиции как транспортный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом.

А ведь реализация проекта транспортного коридора Север-Юг способствует развитию железных дорог, портов, логистических центров. Все это стимулирует внутреннюю экономику и создает рабочие места, что, в условиях диверсификации нашей экономики, играет крайне важное значение. Напомню, что в 2023 году Азербайджан и Россия подписали соглашения о развитии логистики и координации грузопотоков на этом маршруте. Наша страна участвует в строительстве Рашт-Астара железной дороги в Иране.

При этом, Международный автомобильный мост Астара-Астара уже построен и действует для грузового автотранспорта между Азербайджаном и Ираном. А порт Алят уже стал крупнейшим логистическим центром на Каспии, обслуживающим грузы на направлении "Север-Юг". Одним словом в перспективе, когда данный проект полностью заработает (ориентировочно к 2027 году), Азербайджан сможет ежегодно обслуживать миллионы тонн транзитных грузов, существенно увеличив свой доход и влияние.

"Иран будет стремиться выстраивать стратегические отношения с Азербайджаном во всех сферах", - этими словами Пезешкиана можно подытожить оценку его визита в нашу страну.

Добавив, что перед нами очередной пример того, как Президент Ильхам Алиев увеличил число государств, заинтересованных в доведении отношений с нашей страной до уровня стратегически важных. Это и есть настоящий мастер-класс блестяще продуманной и реализованной внешнеполитической концепции. Это и есть пример жесткого, последовательного отстаивания национальных интересов Азербайджана.