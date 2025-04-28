"Я останусь в "Карабахе" в следующем сезоне"

"Это была сложная игра. "Сабах" - хорошая команда. Они уверенно играли против нас. Хотя мы и не победили, но заработанного одного очка хватило для чемпионства".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, об этом заявил нападающий "Карабаха" Редон Джиджа, комментируя игру против "Сабаха" (1:1), состоявшуюся в рамках 32-го тура Азербайджанской Премьер-лиги.

Он прокомментировал чемпионство команды следующим образом:

"Конечно, очень приятно быть чемпионом. Я рад, что мы завоевали золотые медали. Это плод нашей упорной работы на протяжении всего сезона".

Албанский нападающий также прояснил слухи о том, что он покинет "Карабах" в конце сезона:

"У меня все еще действует однолетний контракт с "Карабахом". Мой контракт заканчивается летом 2026 года. Поэтому я останусь в команде и в следующем сезоне".