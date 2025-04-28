Жильбер Унгбо заявил о готовности МОТ поддерживать Азербайджан в усилиях по созданию безопасной рабочей среды

Международная организация труда (МОТ) готова и впредь поддерживать Азербайджан в усилиях по созданию безопасной и здоровой рабочей среды.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в видеообращении к участникам конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо.

Он отметил, что создание безопасной и здоровой рабочей среды является одним из ключевых направлений деятельности МОТ и основным правом работников.

"Несмотря на это, миллионы работников по всему миру продолжают гибнуть, получать травмы или заболевать в связи со своей профессиональной деятельностью. Технологии могут сыграть важную роль в изменении этой ситуации. Именно поэтому тема конференции - "Цифровизация и влияние искусственного интеллекта на рабочее место" - имеет особое значение. Искусственный интеллект и цифровизация открывают большие возможности для повышения безопасности труда, мониторинга рисков и роста производительности.

Однако без внимательного и этичного подхода такие инструменты, как контроль за работниками и алгоритмическое управление, могут поставить под угрозу права, личные свободы и благосостояние сотрудников. Чтобы избежать этого и эффективно использовать искусственный интеллект в рабочей среде, необходимо применять человекоцентрированный подход", - добавил Ж.Унгбо.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.