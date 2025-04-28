Юбилейный iPhone окажется рекордно дорогим

Рост цен на смартфоны Apple в 2027 году назвали неизбежным. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватель агентства Марк Гурман напомнил, что в 2027 году Apple отметит 20-летие выхода первого iPhone. В честь этого корпорация представит уникальный флагманский смартфон и первый складной девайс. По мнению Гурмана, потребителям стоит подготовиться к росту цен, так как юбилейные устройства будут рекордно дорогими.

Специалисты объяснил, что Apple собирается использовать в новом флагмане особенные детали и компоненты. Также юбилейный iPhone будет иметь "чрезвычайно сложную" конструкцию, что также влияет на себестоимость гаджета.

Гурман также напомнил, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина Apple намерена перенести производство всех iPhone для американского рынка из Китая в Индию. По его оценкам, производство смартфонов в этом регионе на 5-10 процентов дороже, чем в Китае.