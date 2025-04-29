Рекорд последних 11 сезонов в чемпионате Азербайджана

В чемпионате Азербайджана по футболу зафиксирован рекорд последних 11 сезонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, четыре матча XXXII тура Премьер-лиги Мисли завершились вничью.

Игры "Туран Товуз" - "Шамахы", "Сабаил" - "Араз-Нахчыван" и "Сабах" - "Карабах" завершились со счетом 1:1, а матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" - 2:2. Лишь в игре "Кяпаз" - "Зиря" (0:1) определился победитель.

Последний раз четыре ничьи в одном туре были зафиксированы в сезоне 2013/14.

Четыре из пяти встреч, сыгранных в один и тот же день, 23 февраля 2014 года, завершились вничью. В этот день игры "Карабах" - "Симург" и "Габала" - "Раван" завершились вничбю со счетом 0:0, в матче "Интер" - "Баку" был зафиксирован счет 1:1, а во встрече "АЗАЛ" - "Хазар Лянкяран" - 2:2. "Сумгайыт" победил "Нефтчи" со счетом 2:0.