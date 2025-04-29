Важная информация для родителей будущих первоклассников

В Азербайджан с 1 мая начинается приём заявлений в первые классы общеобразовательных школ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, процесс регистрации на новый учебный год стартует с 11:00.

Для учеников, поступающих в азербайджанский сектор, выбор школы и учителя будет доступен с 6 мая по 12 сентября. Для учащихся, планирующих обучение на других языках, регистрация на собеседование пройдёт с 6 по 20 мая, сами собеседования - с 12 по 31 мая, а выбор учебного заведения и преподавателя будет открыт с 17 июня по 12 сентября.

Граждане, не зарегистрированные по месту жительства, также смогут подать заявку в выбранную школу по месту проживания, при условии предоставления необходимых документов в соответствии с установленными правилами.

Отметим, что в этом году около 85 тысяч детей, прошедших подготовительные курсы в азербайджанском секторе, будут автоматически зачислены в первые классы.

Подробнее - в видеосюжете: