В Сарыджалы и Баллыджа возвращаются очередные группы бывших вынужденных переселенцев

В села Сарыджалы Агдамского района и Баллыджа Ходжалинского района возвращаются очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 29 апреля выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в Сарыджалы возвращаются 39 семей (169 человек), в Баллыджу - 15 семей (68 человек).

Возвращающиеся в родные села бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.