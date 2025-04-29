Позорное турне Бегларяна по Америке

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Сепаратисты, путешествующие по миру по паспортам граждан Армении, продолжают выделывать кренделя.

Ставшему героем мэмов и анекдотов Артаку Бегларяну диаспора устроила выступление в Йельском университете и Палате представителей штата Коннектикут, а также организовала встречу с диаспорой в ряде штатов. Все мероприятия были организованы армянскими структурами, в частности, Армянской сетью Йельского университета. То есть выступление в Йеле услышала небольшая группа армяноведов, любителей "геноцидов" и лоббистов. Но прозвучала для армянской аудитории эта новость все равно громко.

На мероприятии в Йеле Бегларян рассказывал о "геноцидальной политике Азербайджана", а в парламенте Коннектикута - о том, как армянам вернуться в Азербайджан и реализовать все свои "права". Это коллективное возвращение, считает он, возможно при наличии политической воли у сверхдержав. Бегларян, думается, знает, о чем говорит. Потому как он человек все же образованный и знает, что коллективное переселение армян на азербайджанские земли в свое время было организовано и осуществлено как раз по поле сверхдержав. И он вполне логично удивляется, почему бы то же самое не провернуть и сегодня. Удалось же тогда переместить армянскую массу на Южный Кавказ и вытеснить коренное население. Правда, никто тогда не ожидал, что незаконные переселенцы окажутся настолько кровожадны и аморальны, что начнут вырезать коренных жителей и выжигать их села и города. Но именно это и случилось.

Так вот, Бегларян выступил в тесном проармянском и армянском кругу в США с целой программой, как не дать региону жить мирно.

Еще одним средством "коллективного возвращения" Бегларян видит создание "мощной, развитой и национально ответственной Республики Армения". И упускает при этом из виду, что мощной и развитой Армения сможет стать только в том случае, если оставит в прошлом претензии на азербайджанские земли и возьмется за ум. Если, как предлагает Бегларян, Армения продолжит сохранять "видение арцаха", то не то что не станет развитой и мощной, но может исчезнуть с карты региона вообще. Бегларян, судя по его выступлениям в разных точках Штатов, печется о выживании армянского народа и сам же делает все, чтобы осложнить своим соплеменникам жизнь.

Нереалистичные фантазии, несбыточные мечты и разочарования очень подтачивают здоровье. Артак Бегларян - тому пример. Бедняге, при взгляде на которого хочется немедленно предложить ему тарелку супа, вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, сочиняет стратегию, как захватить и закрепить за армянами азербайджанский Карабах. Его "семь стратегических целей для арцаха" в конечном итоге сведут его в могилу, потому что только один из семи пунктов выполним. Шесть же абсолютно невыполнимы. Они никогда не будут реализованы. Перенесет ли такое потрясение нежная душевная организация Бегларяна?

Из выполнимого - это обеспечение достойного существования бывших жителей Карабаха в Армении. На этом все. Хотя нет, не совсем все. Реваншистам доступно также сочинение фейков, сбор "доказательств" и нытье в международных организациях. Да, это они умеют хорошо и лучше других. Что же касается признания антитеррористической операции сентября 2023 года "продолжением геноцида армян", всемирного осуждения нашей страны, успеха армянских исков в международных инстанциях, избавления военных преступников и террористов от уголовного наказания - это все не осуществится. Сколько бы не плакал вечно голодный Бегларян у микрофонов на различных континентах, это армянскому народу не поможет. Армянскому народу может помочь только мир с соседями, приведение своей Конституции в соответствие с цивилизованными нормами, прекращение шантажа и спекуляций, демилитаризация.

Мы ничего не говорим об извинениях и раскаяниях, потому что это нереально. А в Азербайджане не ставят нереальных целей. Например, Баку не требует от армян признания геноцида в Ходжалы, не требует раскаяния за совершенные соседями в течение более чем ста лет злодеяния против азербайджанского народа. Даже если извинения будут принесены, они не будут искренними. Азербайджану нужны не слова, а реальные действия. В первую очередь, ликвидация правовой основы армянского экстремизма, содержащейся в Основном законе РА.

Вот о чем должен думать прозрачный Бегларян, а не цепляться за любой микрофон, который удалось купить диаспоре.