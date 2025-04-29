В Испании восстановили электроснабжение на 50% территории страны

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

Он также уточнил, что на данный момент электроэнергия поступает в Испанию из Франции и Морокко.

"Согласно данным электросетей, почти 50% электроснабжения уже восстановлено. Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы", - сказал он.

Премьер не уточнил, когда подача электричества будет полностью восстановлена, и отметил, что некоторым работникам придется остаться дома 29 апреля.

Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Премьер заявил, что власти продолжают искать причину.

Утром 28 апреля стало известно, что в Испании масштабное обесточивание охватило такие крупные города, как Мадрид, Севилью, Барселону и Валенсию. Кроме того, были зафиксированы сбои в поставках электроэнергии в Португалии и части регионов Франции.

Как пишет Financial Times, данные испанского оператора электросети свидетельствуют, что во время блэкаута было отключено более 10 ГВт спроса, и это может быть один из самых масштабных блэкаутов в современной европейской истории.

Politico отмечает, что Испания и Португалия имеют высокоинтегрированную энергетическую сеть, которая функционирует как энергетический остров и связана с остальной Европой через небольшое количество трансграничных соединений с Францией.

Как сообщили представители испанской профильной компании Red Electrica, восстановление электроснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов.

Затем сотрудники португальского сетевого оператора REN заявили, что отключение электроэнергии, которое задело Испанию, Португалию и Францию, было вызвано неисправностью в испанской электросети - а ее, в свою очередь, вызвало "редкое атмосферное явление" в виде экстремальных колебаний температуры воздуха.