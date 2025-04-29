МВФ подтвердил стабильность банковской системы Азербайджана

Банковская система Азербайджана остается устойчивой даже при серьезных потрясениях.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обновленном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Экономика Азербайджана оправилась от двух серьезных спадов, вызванных глобальным обвалом цен на нефть в 2015 году и пандемией COVID-19 в 2020 году. За последнее десятилетие валютные резервы страны удвоились, а в финансовом секторе, доминируемом банками, проведены масштабные реформы. Банки учли уроки кризиса 2015-2016 годов, что привело к росту коэффициента достаточности капитала и снижению открытых валютных позиций. Согласно стресс-тестам, банковская система Азербайджана остается устойчивой даже при серьезных внешних и внутренних потрясениях", - сказали в МВФ.

Однако, как отмечают аналитики банка, в случае неблагоприятного сценария, совокупный коэффициент достаточности капитала может снизиться на 4,5 процентного пункта.

"Восьми банкам из 23, на долю которых приходится 35 процентов активов банковского сектора, потребуется дополнительный капитал, однако их общий дефицит оценивается в 0,5 процента ВВП. Тесты ликвидности также показали, что сектор в целом обладает достаточными буферами для преодоления даже серьезных шоков, однако отдельные банки уязвимы. В частности, высокий объем корпоративных депозитов делает некоторые банки чувствительными к рискам, связанным с массовым изъятием средств", - говорится в отчете.

МВФ высоко оценил прогресс, достигнутый с момента проведения предыдущей оценки финансового сектора в 2015 году.

"Центральный банк Азербайджана значительно усилил надзор за банками, внедрил стандарты Базель III с учетом национальных особенностей и развил макропруденциальную политику. Также был усовершенствован механизм экстренного финансирования банков и обновлена правовая база для разрешения проблемных финансовых учреждений", - сказали в финансовом институте.