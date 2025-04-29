В Баку стартовал второй день форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира"

В Баку начал работу второй день форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие руководители влиятельных неправительственных организаций и представители гражданского общества из 116 стран, на которые приходится около 80 процентов населения мира.

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