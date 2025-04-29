https://news.day.az/politics/1748645.html

В Баку стартовал второй день форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира"

В Баку начал работу второй день форума "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".