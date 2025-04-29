Глава Коалиции НПО отметил ключевое значение председательства Азербайджана в Глобальной платформе НПО

Председательство Азербайджана в Платформе НПО Глобального Юга знаменует начало важного процесса.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказал глава Коалиции НПО по социальному развитию при ООН Мелвин Ваджирина полях учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Мы только начинаем важный процесс в Азербайджане, и именно Азербайджан задал его темп. За все 28 лет моей работы с гражданским обществом по всему миру я впервые вижу, чтобы государство заняло такую активную позицию и пригласило гражданское общество к сотрудничеству на столь масштабной, глобальной платформе, где НПО и власти могут работать рука об руку, дополняя усилия друг друга и вовлекая в процесс коллег из стран Глобального Юга", - отметил он.

По его словам, сейчас привычные нарративы меняются, а мир становится всё более непредсказуемым. "Но когда государство, как, например, Азербайджан, делает шаги навстречу гражданскому обществу, это действительно достойно подражания", - добавил Ваджири.

Он подчеркнул, что этот процесс только начинается, и это крайне важно.

"Я хочу выразить признательность тем, кто стоит за этой инициативой, за создание новых механизмов взаимодействия. Я готов объединиться с коллегами из Африки и представителями африканской диаспоры, чтобы вместе продвигать эту платформу", - сказал Ваджири.

Он также отметил, что необходимо создать общее пространство, где НПО со всего мира смогут обсуждать свои проблемы - глобальные вопросы, касающиеся каждого человека, вне зависимости от его цвета кожи, происхождения или политических взглядов, - и вносить вклад в мировые дискуссии.