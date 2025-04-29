Банк ABB принял участие в акции по посадке деревьев, организованной Ассоциацией банков Азербайджана в поселке Мушвигабад города Баку.

Акция была проведена на основании соответствующего "Меморандума о взаимопонимании", подписанного между Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансовых организаций Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Ассоциацией финтех-компаний Азербайджана.

Мероприятие прошло на специально выделенном участке с целью создания лесного массива в поселке Мушвигабад. В первый день на территории площадью 1 гектар было высажено 625 деревьев. В последующие дни посадка деревьев будет продолжена на площади 50 гектаров, в общей сложности будет высажено 31 150 деревьев.

При финансовой поддержке соответствующих организаций, в том числе Банка ABB, на территории также будет установлена система капельного орошения.

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