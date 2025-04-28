Названы пять минусов лифтбека Volkswagen Polo
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах лифтбека Volkswagen Polo, передает Day.Az.
"Главным минусом модели владельцы считают недостаточную защиту от шума. Некоторые поясняют: на скоростях более 120 км/ч. По нашим ощущениям, здесь примерный паритет с прямыми конкурентами - например, корейскими", - сказал эксперт.
Лакокрасочное покрытие кузова к 100 тыс. километров покрывается сколами. У автомобиля часто стучит и дребезжит дверь багажного отсека. Регулировка не помогает.
Экран мультимедийной системы может внезапно погаснуть, потом включается снова. Особенно часто это проявляется зимой. Также двигатель 1.6 л склонен к высокому расходу масла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре