Названы пять минусов лифтбека Volkswagen Polo

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах лифтбека Volkswagen Polo, передает Day.Az.

"Главным минусом модели владельцы считают недостаточную защиту от шума. Некоторые поясняют: на скоростях более 120 км/ч. По нашим ощущениям, здесь примерный паритет с прямыми конкурентами - например, корейскими", - сказал эксперт.

Лакокрасочное покрытие кузова к 100 тыс. километров покрывается сколами. У автомобиля часто стучит и дребезжит дверь багажного отсека. Регулировка не помогает.

Экран мультимедийной системы может внезапно погаснуть, потом включается снова. Особенно часто это проявляется зимой. Также двигатель 1.6 л склонен к высокому расходу масла.