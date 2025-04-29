Военнообязанные Азербайджана повышают уровень боеготовности и навыков

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Отдельной общевойсковой армии были проведены учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

После прохождения регистрации военнообязанные были обеспечены военной формой

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, после прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными были проведены просветительские беседы и занятия по строевой подготовке

С военнообязанными были проведены просветительские беседы, им были сообщены требования воинских уставов и соответствующего законодательства, разъяснены правила безопасности и проведены занятия по строевой подготовке.

В целях повышения уровня боевой подготовки военнообязанных были выполнены стрельбы

В рамках сборов в целях повышения уровня боевой и огневой подготовки военнообязанных были выполнены стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.