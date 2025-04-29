Этот позор Макрон запомнит надолго

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о позоре, который устроил Макрону Дональд Трамп.

Day.Az представляет публикацию:

Позор, который устроил Макрону Дональд Трамп, французский президент запомнит надолго.

Что пресса, что соцсети во Франции который день смеются над своим президентом, которого Трамп одной фразой спровадил и из зала, и из большой геополитики.

Чупа-чупс в зубы, и беги отсюда, мальчик, не мешай дядям решать серьезные вопросы!

Автор карикатуры - HSF