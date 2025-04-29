https://news.day.az/politics/1748724.html Этот позор Макрон запомнит надолго В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о позоре, который устроил Макрону Дональд Трамп. Day.Az представляет публикацию: Позор, который устроил Макрону Дональд Трамп, французский президент запомнит надолго.
Этот позор Макрон запомнит надолго
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о позоре, который устроил Макрону Дональд Трамп.
Day.Az представляет публикацию:
Позор, который устроил Макрону Дональд Трамп, французский президент запомнит надолго.
Что пресса, что соцсети во Франции который день смеются над своим президентом, которого Трамп одной фразой спровадил и из зала, и из большой геополитики.
Чупа-чупс в зубы, и беги отсюда, мальчик, не мешай дядям решать серьезные вопросы!
Автор карикатуры - HSF
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