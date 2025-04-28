Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда

Азербайджанский футболист-ветеран Махмуд Гурбанов отреагировал на то, что защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов повторил его рекорд по количеству чемпионств.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом бывший член и тренер национальной сборной заявил Report.

Гурбанов сказал, что это было ожидаемо:

"У меня нормальное отношение к этому. Рекорды в какой-то момент обновляются. Нормально, что Бадави Гусейнов дошел до меня. "Карабах" уже несколько лет является чемпионом Азербайджана. Ожидалось, что один из игроков, играющих в команде, повторит рекорд. Я отношусь к этому нормально".

Отметим, что Махмуд Гурбанов завоевал 11 золотых медалей в шести разных командах. Бывший полузащитник побеждал в составе "Кяпаза" (1994/1995, 1997/1998, 1998/1999), "Нефтчи" (1996/1997, 2003/2004, 2004/2005), "Шамкира" (1999/2000, 2000/2001), "Хазар Лянкярана" (2006/2007), "Интера" (2007/2008) и "Баку" (2008/2009).