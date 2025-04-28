Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда тёплое дыхание весны начинает плавить даже самый стойкий французский сыр, а задумчивые страсбургские голуби прекращают борьбу за хлебные крошки и погружаются в философские размышления о бренности существования, на площади Европы выползают особые представители вымирающего вида - эмигрантствующие борцы за всё на свете. Их легко узнать: за спиной у них бренчат гранты, в руках путаются транспаранты, где на одном боку написано "Права человека", а на другом - адрес ближайшей кафешки с бесплатным Wi-Fi.

На сей раз этот кочевой политический табор разбил свой ярмарочный шатёр в Страсбурге - в самом центре чопорной Европы, где каждый второй прохожий считает себя участником мировой истории, а каждый третий - её автором. Здесь, на фоне величественных зданий и развевающихся французских флагов, состоялось событие, равное по драматизму школьной репетиции: митинг в защиту великомученика Тофика Ягублу - человека, который в коллективном воображении этих странствующих апостолов демократии уже давно превратился в универсальный символ страданий за всё хорошее против всего плохого.

Страсбург замер. Нет, не от волнения. Скорее от недоумения.

Картина была поистине эпической: под сальными лучами апрельского солнца собрались около 60 (если округлить вверх и включить голубей) представителей героической эмиграции, вооружённых флагами, мегафонами и непоколебимой решимостью сфотографироваться как можно красивее. На фоне этих титанов мысли даже уличные музыканты на кастрюлях выглядели борцами посерьёзнее.

Во главе шествия восседал сам Ганимет Захид - командор без армии, вождь без племени, трибун без слушателей. А один из участников этого вялого променада, неожиданно взгромоздившись на два пустых ящика из-под мандаринов, задрожал всем телом - то ли от нервов, то ли от утренней свежести - и гаркнул в пустоту: "Свободу Ягублу и борцам! Долой режим!" Прохожие переглядывались с тем выражением, с каким обычно смотрят на людей, уверяющих, что могут разговаривать с инопланетянами. Пожилая француженка даже бросила этому лишенцу монетку, перепутав его с уличным артистом.

Митингующие размахивали гордо вывешенным полотнищем с таинственной надписью "АзСимКом" - не то политическая организация, не то новое название винного кооператива. Глядя на этот транспарант, хотелось спросить: ребята, это вы за свободу боретесь или против повышения цен на интернет в Мадагаскаре?

Сам дух митинга был настолько величественен, что голуби, потягивающие остатки круассанов на площади, смотрели на митингующих с щемящей жалостью, как на менее удачливых собратьев по несчастью. Кто-то пытался кричать лозунги, кто-то снимал себя на фронтальную камеру, кто-то тихонько ел круассан и ждал окончания спектакля.

Именно в эту метущуюся атмосферу гениально вплелось эксклюзивное интервью с одним из участников фарса - господином Рафиком М., живым памятником эпохи грантового патриотизма. В момент, когда последние туристы уже разбредались по винным погребкам, а голуби окончательно взяли площадь под свой контроль, Рафик с воодушевлением рассказывал о высоких идеалах борьбы:

- Мы здесь для Азербайджана! Для свободы! Для грантов!.. ой, то есть... для демократии!

На вопрос, был ли он в Азербайджане за последние десять лет, Рафик гордо надул щеки:

- Визы, репрессии, страдания... Нет, конечно, не был. Да это и неважно! Главное - дистанция борьбы! Чем дальше, тем безопаснее!

Интервью это завершилось торжественным вручением листовки с приглашением подписаться на Patreon героя: за пять евро в месяц Рафик обещал рассылать уникальные отчёты о своей бессмертной борьбе с несправедливостью, вайфай-перебоями и отсутствием новых грантов.

Тем временем, героическое шествие шло своим печальным чередом. Площадь Клебер, уставшая от борьбы сильнее, чем сами борцы, равнодушно подставляла ветру плакат "АзСимКом", который раз за разом пытался вырваться и сбежать из рук своих носителей, как умная мысль из головы случайного популиста. На фоне бесконечных селфи, смены ракурсов и отчаянных выкриков "Свободу Тофику Ягублу!" особо трогательно выглядел одинокий бездомный, с аппетитом уплетающий круассан и честно выкрикивающий "Вива!" каждый раз, когда слышал слово "демократия".

И вот, когда последний лозунг утонул в весенней пустоте, а голуби уже окончательно захватили бразды правления мероприятием, настала пора следующего акта великой драмы - торжественного банкета борцов за всё хорошее.

Кафе "Le Résistance" приняло героев с распростёртыми объятиями и меню на трёх языках. Борцы раскинулись за тремя столами, каждый из которых утопал в капучино, латте на миндальном молоке и благородном вине - ведь борьба за свободу без бокала "Шардоне" нынче считается актом непрофессионализма.

Слово взял Ганимет Захид:

- Господа, эфенди, мистеры, мусье, беки и другие товарищи! Сегодня мы совершили подвиг! Я лично насчитал 15 постов в Инстаграме, три упоминания в личных чатах и одно случайное появление в сторис какого-то японского туриста!

Революционный задор, усиливаемый вином, бил через край. В углу Рафик М., вытирая очки салфеткой Amnesty International, уже черновил в блокноте заявку на новый грант - на тему "Цифровая мобилизация прогрессивной диаспоры в условиях климатических изменений, правового нигилизма и пассивной агрессии голубей".

Миниатюрная активистка с прической "Революция-2025" лукаво предложила:

- В следующий раз - Венеция! Мосты, гондолы, романтика борьбы! И главное - вайфай везде стабильный!

Предложение было принято единогласно. К новым лозунгам на митингах добавились идеи вроде "Свободу планктону!", "Справедливость для уток!" и "Нет диктатуре карпов!".

Побочным продуктом заседания стали:

37 новых фотографий,

12 сторис,

один новый хэштег: #FreeEverythingNow,

и первая черновая заявка в фонд "Голос Демократий: Поддержка Маргинальных Инициатив".

Азербайджан в этом грандиозном марафоне борьбы был где-то очень далеко... примерно там же, где у пропагандистов находится совесть - в списке утерянных вещей между паспортом беженца и последним чеком от спонсора. Он превратился в ту самую старую карту, где важнее количество лайков под плакатом, чем реальная география. Лайков много - значит Азербайджан спасён. Лайков мало - значит нужно сделать ещё одну акцию, возможно, на фоне Эйфелевой башни.

И вот так, под уставший шелест страсбургских голубей, которые давно уже не верят ни в революцию, ни в скидки на булочки, под шорох пустых упаковок от макарун и разочарованных продавцов сувениров, завершился ещё один акт величайшей борьбы за всё хорошее против всего разумного.

Историки будущего, может быть, и будут гадать, что же это было: подвиг века или хоровод туристов под лозунгами? Но мы-то с вами знаем: это был ещё один профессиональный фестиваль бессмысленной борьбы, замешанный на крепком кофе, тонких грантах и искренней любви к собственной бездарности, заботливо украшенной хэштегами.

Азербайджан? Ах да... Азербайджан. Он, конечно, остался. Где-то за густыми туманами грантовой риторики, за морями имитации, за ледяными полями фальшивого патриотизма. Его судьба давно стала удобной декорацией, уютным фоном для бесконечной игры в вечных изгнанников - профессоров демократии с двумя классами образования и дипломом Instagram.

И как сказал бы один из ветеранов этого шапито, запивая круассан политическим кофе без кофеина и задумчиво планируя следующий митинг на берегу Сены:

"Главное - это процесс. А если чего не получилось - это не страшно: гранты щедрые, Европа большая, селфи - вечно юные."

Занавес.

Аплодисменты.

Страсбургские голуби стыдливо улетают в другое полушарие.